Футболистку Викторию Сидорчук уволили перед матчем за поддержку Романа Протасевича, а легкоатлетку Светлану Куделич – за подпись за честные выборы

Футболистку Викторию Сидорчук уволили перед матчем за поддержку Романа Протасевича. Фото: Telegram / tribuna_by
Футболистка женского брестского «Динамо» Виктория Сидорчук была уволена перед матчем с «Днепром». Об этом сообщает tribuna.
В заявке на встречу от «Динамо» были всего десять человек. Сидорчук отчислили за то, что она публично поддержала задержанного блогера Романа Протасевича.
В частности, перед матчем 1/4 финала Кубка Беларуси с «Неманом» во время исполнения гимна футболистка отвернулась от флага и так стояла так до конца звучания музыки. Она была единственной в составе обеих команд, кто так поступил.
Тем временем легкоатлетка Светлана Куделич также лишилась работы и места в сборной из-за того, что подписалась за новые честные выборы и против насилия.
Последние полгода она провела в Кении, готовясь к копенгагенскому марафону, чтобы выступить там хорошо и получить олимпийскую лицензию. Однако за три недели старт в Дании отменили из-за коронавируса. На Олимпиаду она поехать не сможет.
Когда спортсменка вернулась домой, то ее ждала еще одна неприятная новость. Ее исключили из РЦОП по легкой атлетике и сборной страны. Об этом она сейчас рассказала журналистам. Светлана не сможет участвовать в соревнованиях как белорусская бегунья.
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