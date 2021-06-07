За май золотовалютные резервы выросли на 485,2 миллиона долларов. Фото: БелТА

В Национальном банке Беларуси рассказали, что за май золотовалютные резервы выросли на 485,2 миллиона долларов (на 6,7%) после роста в апреле на 337,9 миллиона долларов (на 4,9%). По предварительной информации, на 1 июня 2021 года золотовалютные резервы составили 7,763 миллиарда долларов.

- Рост золотовалютных резервов в мае был обусловлен покупкой Нацбанком иностранной валюты на торгах «Белорусской валютно-фондовой биржи», а также повышением стоимости монетарного золота и поступлением иностранной валюты в бюджет. Также в мае правительством исполнено внешних и внутренних обязательств на сумму порядка 132 миллионов долларов, - прокомментировали в Нацбанке.

По планам к концу 2021 году золотовалютные резервы не должны опуститься ниже 6 миллиардов долларов.

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