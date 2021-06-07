Видеофакт: подросток застрял в стволе дерева в Волковысском районе

Мальчик застрял в ветках дерева. Фото: МЧС

Спасатели пришли на помощь 13-летнему мальчику, который застрял ногой в дереве. Инцидент произошел вечером 6 июня в Волковысском районе, сообщается на сайте МЧС.

Информацию о происшествии спасатели получили от очевидца. Он рассказал, что в городском поселке Россь требуется помощь ребенку. Нога 13-мальчика застряла между стволов дерева.

Сотрудники МЧС прибыли на место и освободили подростка примерно за десять минут. Один спасатель поддерживал ребенка сверху, другой – снизу, а третий при помощи кусачек освободил ногу.

Мальчика осмотрели врачи, госпитализация не понадобилась.