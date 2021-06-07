«Белпочта» исключила газету «Новы час» из подписного каталога. Фото: со страницы Facebook издания "Новы час"

«Белпочта» исключила газету «Новы час» из подписного каталога. Об этом сообщили в редакции издания.

- В пятницу, 4 июня, от читателей начали поступать жалобы на невозможность подписаться на издание. На тот момент это объяснялось техническими проблемами. Но сегодня представитель отдела подписки по телефону подтвердил редакции, что «Белпочта» приняла решение не продолжать сотрудничество с газетой. Соответствующее уведомление было направлено в редакцию издания, - написано в сообщении.

«Белпочта» исключила газету «Новы час» из подписного каталога. Фото: novychas.by

«Белпочта» также пообещала, что всем тем, кто успел оформить подписку на второе полугодие, вернут деньги.

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