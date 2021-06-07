Олег Газманов в эфире госТВ высказался о «Славянском базаре». Фото: СТВ
Гостем программы «В людях» на телеканале СТВ стал директор фестиваля «Славянский базар» Глеб Лапицкий. Во время эфира телеканал связался с Народным артистом России Олегом Газмановым, который назвал фестиваль одним из лучших в мире.
- Я обожаю «Славянский базар». Обожаю приезжать в Беларусь. Все мои предки из этой страны. Я считаю, что «Славянский базар» - один из лучших фестивалей в мире. А сама площадка фестиваля такая приятная, такая классная. Вот этот амфитеатр, где даже с самого заднего рядя прекрасно видно и сцену, и артистов, - сказал певец.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Певец Олег Газманов высказался о ситуации вокруг «Славянского базара в Витебске».
И заявил, что не приезжать в Беларусь артистов просит «армия ботов из-за границы». (подробности)
Стало известно, кто заменит многолетнего ведущего «Славянского базара» от Украины, который отказался приезжать в Витебск.
Мирошниченко отказался приезжать на фестиваль в этот раз по политическим мотивам (подробности).
Еще одна звезда отказалась от участия в «Славянском базаре».
Украинская певица MARUV отказалась принимать участие в песенном фестивале в Витебске летом 2021 года (подробности).
В дирекции «Славянского базара» признали, что артисты отказываются от выступлений на фестивале.
И добавили, что «артисты и зрители не должны быть оскорблены, так как личный выбор каждого достоин уважения». (подробности)
«Мы даже пандемический год не пропустили»: директор «Славянского базара» рассказал о предстоящем фестивале, кто приедет и какие будут сюрпризы.
«Комсомолка» накануне фестиваля поговорила с Глебом Лапицким о фестивальных проектах, деньгах, коронавирусе, могучих фан-клубах и капризных артистах. (подробности)