Олег Газманов в эфире госТВ высказался о «Славянском базаре». Фото: СТВ

Гостем программы «В людях» на телеканале СТВ стал директор фестиваля «Славянский базар» Глеб Лапицкий. Во время эфира телеканал связался с Народным артистом России Олегом Газмановым, который назвал фестиваль одним из лучших в мире.

- Я обожаю «Славянский базар». Обожаю приезжать в Беларусь. Все мои предки из этой страны. Я считаю, что «Славянский базар» - один из лучших фестивалей в мире. А сама площадка фестиваля такая приятная, такая классная. Вот этот амфитеатр, где даже с самого заднего рядя прекрасно видно и сцену, и артистов, - сказал певец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Певец Олег Газманов высказался о ситуации вокруг «Славянского базара в Витебске».

И заявил, что не приезжать в Беларусь артистов просит «армия ботов из-за границы». (подробности)

Стало известно, кто заменит многолетнего ведущего «Славянского базара» от Украины, который отказался приезжать в Витебск.

Мирошниченко отказался приезжать на фестиваль в этот раз по политическим мотивам (подробности).

Еще одна звезда отказалась от участия в «Славянском базаре».

Украинская певица MARUV отказалась принимать участие в песенном фестивале в Витебске летом 2021 года (подробности).

В дирекции «Славянского базара» признали, что артисты отказываются от выступлений на фестивале.

И добавили, что «артисты и зрители не должны быть оскорблены, так как личный выбор каждого достоин уважения». (подробности)

«Мы даже пандемический год не пропустили»: директор «Славянского базара» рассказал о предстоящем фестивале, кто приедет и какие будут сюрпризы.

«Комсомолка» накануне фестиваля поговорила с Глебом Лапицким о фестивальных проектах, деньгах, коронавирусе, могучих фан-клубах и капризных артистах. (подробности)