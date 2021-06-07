Военный погиб во время драки с милиционером в ресторане в Осиповичах: в СК прокомментировали ситуацию

Военный погиб во время драки с милиционером в ресторане в Осиповичах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Потасовка между военным и омоновцем возникла в ресторане «Пралеска» в Осиповичах, в итоге погиб один из участников этой драки. Инцидент произошел вечером в субботу, 5 июня, сообщает Речица LIVE.

По данным источника, полковник Сергей Плесский выехал в Осиповичи на военные учения. После окончания учений он с коллегами решил отдохнуть в ресторане «Пралеска». По предварительной информации, с отдыхающими ресторана у компании полковника возник конфликт, переросший в потасовку. В драке Плесский получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту смерти ведется следствие, заведено уголовное дело.

Тем временем, по информации tut.by, люди, которые видели видеозапись произошедшего в заведении, заявили, что якобы опознали некоторых участников конфликта.

Погибший в драке в осиповичском ресторане – это военный комиссар Речицкого и Лоевского районов Сергей Плесский. Это подтвердили несколько его знакомых.

Один из читателей tut.by, который частично видел, что произошло в заведении, сообщил, что было две компании. Между ними произошел конфликт. Что послужило причиной, мужчина не знает.

– Был конфликт в самом ресторане. Потом, вроде, все успокоились, вышли на улицу. Затем ребята опять что-то не поделили. Один ударил второго. Тот упал с лестницы и ударился о плитку. Приехала скорая. Мужчину реанимировали, но безуспешно – он умер, – рассказал очевидец.

Жители Осиповичей, с которыми удалось пообщаться журналистам портала, сообщили, что якобы опознали парня, который нанес полковнику удар. По их словам, его зовут Владислав. Он из силовых структур, предположительно ОМОНа.

– Он родом из Осиповичей, у него здесь родственники живут. Раньше он уже дрался, в том числе и в этом ресторане. Говорят, что конфликт произошел из-за девушки, – поделился один из местных жителей.

Тем временем в Следственном комитете прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Осиповичах.

«По данным следствия, ночью 6 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 38-летнего военнослужащего, жителя г.Речицы. Установлено, что накануне мужчина, в свободное от службы время, отдыхал в ресторане в Осиповичах. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним минчанином, сотрудником органов внутренних дел, находящимся вне службы, возник конфликт, в ходе которого последний нанес удар потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия», – рассказали подробности в СК.

Осиповичский районный отдел Следственного комитета в отношении минчанина возбудил уголовное дело по ч.3 ст.147 (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) Уголовного кодекса.

«Решается вопрос о применении к нему меры пересечения. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СК.

Читайте также:

Нигерийский нападающий «Витебска» Оденигбо утонул в озере

20-летний футболист перешел в команду в этом году на правах аренды из NAF Rockets (подробности).

Блогера из Гомеля, который в Москве во время стрима избил девушку, будут судить. Вот что ему грозит

Молодого человека хотели привлечь к ответственности и в Беларуси, но не получилось (подробности).