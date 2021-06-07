В Крупском районе 14-летняя девочка поскользнулась и упала в озеро – она скончалась по дороге в больницу

В Крупском районе 14-летняя девочка поскользнулась и упала в озеро. Фото: СК

В Крупском районе 14-летняя девочка поскользнулась и упала в озеро. Подробности случившегося рассказали в телеграм-канале Следственного комитета.

- Удалось установить, что 14-летняя девочка прогуливалась со своей сестрой и подругой у озера. В какой-то момент девочка поскользнулась и упала в воду. Мужчина, который находился неподалеку, смогу достать девочку их воды. Она была без признаков жизни, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что несмотря на усилия врачей, который пытались реанимировать ребенка, девочка скончалась по дороге в больницу.

По данному факту следователи Крупского районного отдела СК проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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