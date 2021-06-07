На 8 июня в Беларуси синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности

На 8 июня снова объявлен оранжевый уровень опасности Фото: Павел МАРТИНЧИК

На вторник, 8 июня, в Беларуси синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

Погоду 8 июня в стране будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Будет преобладать переменная облачность. Ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы. По востоку страну в дневные часы при грозах местами возможен град и сильные ливни.

Ветер будет преобладать слабый, днем умеренный, а при грозах порывистый. По востоку в дневные часы местами прогнозируется шквалистое усиление ветра.

Ночью температура воздуха составит от 10 до 16 градусов со знаком плюс, а днем – до 27 градусов со знаком плюс.

В Минске 8 июня также ожидаются грозы.

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