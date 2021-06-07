Владелец «Уралхима» Мазепин прокомментировал слова задержанного блогера Протасевича о финансировании запрещенного Telegram-канала

Дмитрий Мазепин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Глава «Уралхима», российский миллиардер Дмитрий Мазепин отреагировал на показанное в эфире белорусского ТВ интервью задержанного блогера Романа Протасевича. В частности, он прокомментировал слова Протасевича по поводу того, что якобы его компании финансируют Telegram-канал, признанный экстремистским в Беларуси.

По словам Мазепина, ни он, ни его компании никогда не финансировали этот Telegram-канал.

– Что касается главного вопроса - финансирования Nexta. Не было сказано имен и фамилий, но были сказаны имена и факты – компания, в которой есть слово «Урал», компания, которая является конкурентом Гуцериева, и про встречи в Польше. Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», в которых есть название «Урал», но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал, – заявил Мазепин журналистам, его цитирует «РИА Новости».

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