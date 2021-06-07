Михаил Захаров уволен с поста главного тренера сборной Беларуси по хоккею. Фото: hockey.by

Члены исполкома Федерации хоккея Беларуси приняли заявление об отставке главного тренера национальной сборной Михаила Захарова. Договор с ним уже расторгнут. Это произошло 7 июня после того, как Захаров выступил с докладом по итогам игры сборной на Чемпионате мира по хоккею в Латвии и подал прошение об отставке, сообщает ФХБ.

Напомним, национальная сборная провально выступила на главных соревнованиях 2021 года. Белорусы смогли одержать только одну победу, причем сенсационную - со счетом 1-0 обыграли команду Швеции. А все остальные поединки, даже со слабыми соперниками, проиграла. Разгромом со счетом 0-6 завершились игры белорусов со швейцарцами и россиянами. В итоге сборная Беларуси заняла последнюю строчку в своей группе, а по итогам всего чемпионата оказалась на предпоследнем, 15-м месте.

Захаров руководил национальной сборной с 20 августа 2019 года, напомнили в ФХБ.