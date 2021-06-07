«Вряд ли нужно в кошки-мышки играть». Песков прокомментировал заявление о финансировании Мазепиным запрещенного в Беларуси Телеграм-канала

Песков прокомментировал заявление о финансировании Мазепиным запрещенного в Беларуси Телеграм-канала Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июня прокомментировал информацию, прозвучавшую на белорусском государственном телеканале ОНТ, о том, что телеграм-канал, признанный в Беларуси экстремистским, финансировал российский бизнесмен. Напомним, в программе «Марков. Ничего личного» показали бывшего редактора ТГ-канала Романа Протасевича, задержанного во время скандальной посадки в Минске самолета Ryanair.

Из уст задержанного прозвучала информация о том, крупные переводы ТГ-каналу поступали от некой российской компании, связанной с Уралом и горной добычей и принадлежащей крупному олигарху. В прессе сделали вывод, что речь идет о главе «Уралхима», миллиардере Дмитрии Мазепине. Однако сам он полностью опроверг причастность к финансированию ТГ-канала.

Официальный представитель Кремля на этот счет сделал заявление:

- Во-первых, Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, это он или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть, - цитирует Пескова tass.ru.

Он полагает, что «наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила». От официальных белорусских органов пока не поступало сообщений о ходе расследования дела Протасевича.