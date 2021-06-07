«Белкоопсоюз» подал в суд на Анжелику Агурбаш: утверждают, что певица взяла 40 шуб на реализацию, а деньги не отдала

Певица Анжелика Агурбаш. Фото: Евгений КРАСНООК

В экономическом суде Минска начался суд по делу Анжелики Агурбаш. Претензии к певице возникли у торгового унитарного предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», пишет Sputnik.

Организация просит у Агурбаш вернуть деньги за меховые изделия, которые она взяла на продажу несколько лет назад и не расплатилась.

Как утверждают представители истца, несколько лет назад артистка взяла на реализацию у предприятия 40 меховых шуб. Согласно договору, она должна была регулярно перечислять деньги за товар, но этого не делала.

Мирно урегулировать спор стороны не смогли. «Белкоопсоюз» передал в суд иск об истребовании имущества на сумму более шести миллионов российских рублей, или около 83 тысяч долларов.

– Мы направляли претензии и просили Анжелику Анатольевну Агурбаш представить отчет о реализации, неоднократно просили вернуть наши изделия, но Анжелика Анатольевна отказывается это сделать, – заявил юрист Белкоопсоюза в суде.

По его словам, певица также предлагала купить уже полученные ей шубы за 50% от стоимости.

Сама Агурбаш в суд не явилась, не было на заседании и ее представителей.

Экономический суд Минска полностью удовлетворил заявленные требования Белкоопсоюза к ИП Агрубаш. Решение неокончательное, его можно обжаловано в судебном порядке в течение 15 дней.

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