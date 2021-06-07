ФХБ решила, что этот вариант будет лучшим. Стало известно, кого назначили главным тренером сборной Беларуси по хоккею

ФХБ назначила нового главу сборной Беларуси по хоккею. Фото: hockey.by

После провального выступления национальной сборной по хоккею на чемпионате мира и отставки главного тренера Михаила Захарова в Федерации хоккея Беларуси приняли решении о назначении нового наставника команды. Им стал канадский специалист Крэйг Вудкрофт, который недавно продлил контракт с ХК «Динамо-Минск». Уже три сезона Вудкрофт руководил «зубрами», а ранее работал в штабе сборной Беларуси. Сейчас канадец с новым тренерским штабом будет готовить команду к олимпийской квалификации - за путевку на Игры-2022 белорусы поборются в конце августа, сообщает ФХБ.

Новое назначение прокомментировал глава федерации Дмитрий Басков. Он считает, что осталось очень мало времени для подготовки к олимпийской квалификации. В итоге члены исполкома федерации решили,что «лучшим вариантом будет доверить работу с национальной сборной на этот период тренерскому штабу минского «Динамо» во главе с Вудкрофтом», цитирует ФХБ:

- Игроки сборной хорошо знакомы с его системой, понимают требования этого тренерского штаба. Плюс параллельно штаб «Динамо» будет проводить предсезонную подготовку к чемпионату КХЛ.