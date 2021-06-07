У кого из переболевших коронавирусом обоняние может не восстановиться, рассказали ученые

Примерно у 90% переболевших обоняние восстанавливается, когда они выздоравливают. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Почему при COVID-19 нарушается или даже полностью исчезает обоняние, выяснили исследователи.

По их словам, коронавирус атакует нервные клетки в носу, отвечающие за функцию распознавания запахов. Примерно у 90% переболевших обоняние восстанавливается, когда они выздоравливают. Однако есть еще 10% пациентов, которые могут никогда не выздороветь, сообщает Bloomberg со ссылкой на профессора отоларингологии, вице-президента по исследованиям, проведенным в Медицинской школе Вашингтонского университета Джея Пикчирилло.

При этом, как заверили ученые, восстановить обоняние можно при помощи специальных «нюхательных» тренировок. В частности, следует регулярно вдыхать пары эфирных масел – пахнущих лимоном, гвоздикой, другими специями. Такой способ восстановления обоняния советуют специалисты Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) тем пациентам, к которым оно не вернулось после выздоровления.

Правда, эффективность такой методики еще не доказана, эксперты опасаются, что такой метод лечения может дать людям нереалистичные ожидания относительно вероятности снова чувствовать запахи.

Тем не менее врачи и ученые рекомендуют такие «тренировки» обоняния, потому что это безопасно, и альтернативы пока нет.

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