Водитель грузовика получил смертельную травму в Дрогичинском районе – возбуждено уголовное дело

Водитель грузовика получил смертельную травму в Дрогичинском районе. Фото: СК

Водитель грузовика попал под колеса погрузчика на территории сельхозпредприятия в Дрогичинском раи оне. От полученных травм он скончался, сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия, утром 6 июня 32-летнии водитель, управляя погрузчиком, выполнял работы в сенажной траншее на территории сельскохозяи ственного предприятия в Дрогичинском раи оне. При движении задним ходом мужчина совершил наезд на 49-летнего водителя организации, закрывающего задний борт грузового автомобиля, который от полученных телесных повреждении скончался на месте происшествия», – рассказали подробности в СК.

Следователи и сотрудники УГКСЭ по Брестской области осмотрели место происшествия, изъяли документацию организации для изучения. Также назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

В отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси.

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