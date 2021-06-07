Начинаются лисички, появились подосиновики. В Беларуси открыли грибной сезон

В Беларуси открыли грибной сезон. Фото: vk.com/lespr98

Уже не единичными случаями стали сообщения от белорусских грибников: в лесах начинаются лисички, появились подосиновики. Это значит, что грибной сезон открыт! В последнее время в лесах было сухо, и даже несмотря на это белорусы публикуют в соцсетях фото своих находок. Опытные грибники вангуют, что к концу недели, когда начавшиеся дожди хорошенько промочат почву, урожай заметно возрастет - на выходных пора в лес!

Такие красноголовики нашли в Вилейском районе. Фото: vk.com/lespr98

Правда, не во всех регионах уже собирают грибы. Больше сообщений пока приходит с юга страны. Гомельчанин прямо за городом нашел подосиновики, красавцы-красноголовики сфотографировали в Кобринском районе, попались подосиновики и на Вилейщине.

Лисички в лесах пока еще маленькие, и их быстро «выкашивают», пишут грибники, надеясь на полные корзины в следующие выходные.