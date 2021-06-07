Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июня 2021 года: за сутки всего 570 новых случаев, но уже более 400 тысяч заразившихся

В Беларуси постепенно снижается суточная заболеваемость коронавирусом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В телеграм-канале Минздрава Беларуси опубликовали актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и вакцинации на понедельник, 7 июня.

Выявленные за сутки новые случаи коронавируса - 570 человек. Это самый низкий показатель с начала месяца. До этого минимум фиксировался 1 июня - 636 новых пациентов. А сутки назад, 6 июня, было 943 новых пациента, а на неделе и более 1,2 тысячи за сутки. Всего же с начала пандемии в Беларуси «ковид» подтвердился у 400 тысяч 422 человек.

На 7 июня из больниц были выписаны 378 пациентов. Количество выздоровевших с начала пандемии уже 392 тысячи 744 пациента, с подтвержденным диагнозом COVID-19.

К сожалению, на прежнем уровне остается показатель летальных исходов. Еще 9 человек умерли за прошедшие сутки.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 2 тысячи 919 пациентов с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в Минздраве.

Растет и число выполненных тестов: за сутки +10593 теста, а с начала пандемии - уже более 6,438 миллиона.

Также в Минздраве сообщили новые данные по вакцинации от коронавируса. В Беларуси уже свыше 329,3 тысячи человек полностью вакцинированы, свыше 619 тысяч человек получили первую прививку.

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