Видеофакт. Самый большой аттракцион в Минске остановили из-за пчел

Колесо обозрения в Минске пришлось остановить до закрытия парка.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
ЧП произошло в парке имени Горького в Минске в воскресенье, 6 июня. Пчелы остановили «Колесо обозрения» в столичном парке, сообщили «Минск-Новости».
Из-за налетевших на самый большой столичный аттракцион - «Колесо обозрения» пчел, колесо пришлось остановить на 5 часов раньше закрытия.
Рой пчел прилетел в самый разгар выходного развлекательного дня - в парке было много посетителей.
Пчелы устроились на "Колесе обозрения" и, если они не улетят, вмешается. МЧС. Фото: стоп-кадр | видео "Минск-Новости"
- Мы были вынуждены тут же остановить колесо, чтоб не пострадали люди. Связались с МЧС, - прокомментировал Сергей Рожнов, замначальника управления «Городские парки» «Минскзеленстроя».
Из посетителей никто не пострадал. Решено было также щадяще отнестись и к пчелам. Понедельник - выходной день для парка, поэтому им дали время самим покинуть «Колесо обозрения».
Тем более, что на утро 7 июня часть роя уже снялась - осталась треть от прилетевших ранее пчел.
- Но если пчелы за сутки не покинут аттракцион, вмешаются сотрудники МЧС, - уточнил Рожнов.
К слову, ранее в минских парках насекомые не раз «вмешивались в развлечения». Но раньше это были осы или опасные шершни. Пчелы не «хулиганили» в последние годы.
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