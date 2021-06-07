Видеофакт. Самый большой аттракцион в Минске остановили из-за пчел

Колесо обозрения в Минске пришлось остановить до закрытия парка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧП произошло в парке имени Горького в Минске в воскресенье, 6 июня. Пчелы остановили «Колесо обозрения» в столичном парке, сообщили «Минск-Новости».

Из-за налетевших на самый большой столичный аттракцион - «Колесо обозрения» пчел, колесо пришлось остановить на 5 часов раньше закрытия.

Рой пчел прилетел в самый разгар выходного развлекательного дня - в парке было много посетителей.

Пчелы устроились на "Колесе обозрения" и, если они не улетят, вмешается. МЧС. Фото: стоп-кадр | видео "Минск-Новости"

- Мы были вынуждены тут же остановить колесо, чтоб не пострадали люди. Связались с МЧС, - прокомментировал Сергей Рожнов, замначальника управления «Городские парки» «Минскзеленстроя».

Из посетителей никто не пострадал. Решено было также щадяще отнестись и к пчелам. Понедельник - выходной день для парка, поэтому им дали время самим покинуть «Колесо обозрения».

Тем более, что на утро 7 июня часть роя уже снялась - осталась треть от прилетевших ранее пчел.

- Но если пчелы за сутки не покинут аттракцион, вмешаются сотрудники МЧС, - уточнил Рожнов.

К слову, ранее в минских парках насекомые не раз «вмешивались в развлечения». Но раньше это были осы или опасные шершни. Пчелы не «хулиганили» в последние годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске заработали парки аттракционов: прогулялись с первыми посетителями и посмотрели город с высоты птичьего полета.

Посмотрите на первые эмоции минчан аттракционах, а вы также реагировали бы? (подробности).

Самая популярная карусель Минска - колесо обозрения.

Во время наплыва народа в выходные на нем ежедневно катаются по две тысячи человек (подробности).

С аттракциона в Минске выпала женщина - она госпитализирована.

Посетительница каталась на «Колобке». Что произошло, выясняется (подробности).