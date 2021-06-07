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Общество7 июня 2021 15:53

Почти семь часов в пути. Как белорусов эвакуировали из Туниса и почему не забирают туристов с Кипра

Почти 8 тысяч километров пришлось преодолеть спецрейсу
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
Всех белорусов уже эвакуировали из Туниса

Всех белорусов уже эвакуировали из Туниса

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ночью 7 июня из Туниса в Минск прибыл очередной эвакуационный рейс, который доставил белорусских отдыхающих. Напомним, они не смогли вовремя вылететь на родину из-за закрытия для «Белавиа» воздушного пространства после скандальной посадки рейса Ryanair.

Нынешний, третий эвакуационный рейс из Туниса доставил в Минск больше 200 пассажиров и стал последним - все белорусы уже вернулись из этой страны. Почти 8 тысяч километров пришлось преодолеть спецрейсу, который длился около 7 часов. Лететь пришлось через Египет с дозаправкой Турции, а затем - через Россию в обход Украины, сообщает ОНТ.

В целом, уже сотни белорусов эвакуировали из Туниса, Албании и Черногории. По-прежнему около 90 человек ожидают отправку домой с Кипра. Технически белорусская сторона готова обеспечить возвращение отдыхающих - идут переговоры с властями острова, которые пока не дают соответствующего разрешения, заявили в телеэфире.