«В юбке и чулках»: в Гродно задержали 50-летнего эксгибициониста, который готовился к новому выходу

Гродненский эксгибиционист надевал женскую одежду. Иллюстрация: pixabay.com

Правоохранители в Гродно задержали за последнее время двух эксгибиционистов, информирует пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Одного нарушителя милиция задержала прямо перед очередным «выходом». Он был в юбке, чулках и антиковидной маске. В таком шокирующем виде эксгибиционист демонстрировал половые органы женщинам, девушкам и девочкам. Известно, что мужчина совершил не менее четырех эпизодов эксгибиционизма. На данный момент он находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.

В УВД Гродненского облисполкома уточнили, что сейчас идут проверочные мероприятия, следователи пытаются узнать, где еще показывался этот «демонстрант».

- Случаи эксгибиционизма, к сожалению, фиксируются регулярно. Есть определенные категории нарушителей: в алкогольном опьянении, психически нездоровые люди и т.д. Правоохранители работают, чтобы таких людей выявлять, - прокомментировали в пресс-службе.

Также в Гродно за подобный проступок задержали и другого мужчину. Он демонстрировал половые органы детям около 21.00 вечера на площадке на территории 31-ой школы, где 9- и 10-летние мальчик и девочка играли в мяч.

Правоохранители попросили потерпевших и родителей детей обратиться в милицию.

В Беларуси ответственность за эксгибиционизм наступает с 16 лет. Нарушителей наказывают общественными работами, штрафом, исправительными работами до 2 лет, арестом, ограничением свободы до 2 лет или заключением до 3 лет.

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