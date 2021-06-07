Университет Шевченко в Киеве лишил Лукашенко звания почетного доктора

Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского университета имени Шевченко. Фото: БелТА.

Источники близкие к руководству университета сообщили о том, что на ученом совете Киевского университета имени Шевченко было принято решение лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора, информирует BBC Украина.

Такое решение было принято в понедельник, 7 июня, на тайном голосовании. Уточняется, что всего в университете более 80 почетных докторов наук. Решение лишить кого-то этого звания стало первым в истории учебного заведения.

Напомним, Александр Лукашенко получил почетную докторскую степень Киевского университета в 2009-ом году при президенте Украины Викторе Ющенко.

Данный вопрос был инициирован ректором университета Владимиром Бугровы. Это было связано со скандальной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Эти события и действия Александра Лукашенко, то что он сам дал приказ о посадке самолета, ректор назвал «противозаконными» и «противоречащими ценностям учебного заведения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, будет ли Беларусь отзывать своего посла из Киева, и что будет с торговлей.

Об этом рассказал Владимир Макей (подробности).

Будут санкции с последствиями: в МИД Украины отреагировали на информацию об авиарейсах из Беларуси в Крым.

Там подчеркнули, что эти меры будут мгновенными, если хоть один белорусский самолет окажется на полуострове (подробности).

Лукашенко: «Я сказал Путину - ты подумай, как нам попасть в Крым».

Самолеты и поезда не связывают Беларусь и Крым с 2014 года - с тех пор, как полуостров стал «временно оккупированной территорией» (подробности).