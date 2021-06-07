Минздрав: третья волна коронавируса убывает. Вот какие больницы и поликлиники возвращаются к обычной работе

Количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в Беларуси. Данные Минздрава.

- Третья волна понемногу убывает и Минск уже готов постепенно возвращать больницы к прежнему режиму работы, - заявили в понедельник, 7 июня в Минздраве. Постепенно больницы возращаются к привычному режиму работы. В частности, столичная больница №1 сегодня переходит к плановому режиму работы.

В Минске медпомощь пациентам с COVID-19 оказывают в различных отделениях больниц - №№2, 4, 5, 6 и 10. Также пациентов (с различной степенью тяжести заболевания) госпитализируют во взрослую и детскую инфекционные больницы.

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