СМИ: Минздрав предложит Совмину отменить запрет на выезд из Беларуси

Минздрав порекомендует открыть границы на выезд из Беларуси, но одобрит ли Совмин, неясно. Фото: Оксана БРОВАЧ

Белорусское Министерство здравоохранения подготовило изменения в постановление №705 от 7 декабря 2020-го года, установившее антиковидные ограничения на въезд и выезд из Беларуси, сообщил ресурс officelife.media со ссылкой на информированный источник в госорганах.

В Минздраве намерены предложить белорусскому правительству отменить запрет на выезд из Беларуси для граждан наземным транспортом. Предположительно смогут выезжать из страны не только вакцинированные, но все белорусы.

Однако источник ресурса уточнил, что утверждать, что Совмин это изменение одобрит, он не может. Но добавил, что, по крайней мере, Минздрав рекомендует это сделать.

Уточняется, что проект такого документа после прохождения юридической экспертизы уже передается на рассмотрение в Совмин.

Также в Беларуси могут в скором времени отменить самоизоляцию для пребывающих иностранцев.

- Высока степень вероятности того, что еще до конца июня в Беларуси отменят 10-дневную самоизоляцию для вакцинированных иностранцев по прибытии в Беларусь. Причем, скорее всего, это будет касаться любых вакцин, какого-то специального перечня не будет определено, - прокомментировал источник officelife.media.

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