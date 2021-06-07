Ученые нашли «ворот» для коронавируса: вот кого он подвергает большему риску при COVID-19

Курение сигарет и вейпов увеличивает риск заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com.

Американские медики провели исследование, подтверждающее прямую зависимость увеличения заражаемости коронавирусом от пристрастия к сигаретам и вейпам. Данные исследования опубликовал медицинский ресурс bioRxiv пишет ТАСС.

Так медики выяснили, что при попадании в организм концентрата табачного дыма и веществ из жидкости для никотиновых вейпов увеличивается вероятность связывания частиц SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 на поверхности клеток легких.

- Это подтверждает, что употребление сигарет и вейпов повышает вероятность заражения коронавирусом нового типа, - комментируют исследователи.

Напомним, несмотря на то, что мнения некоторых исследователей на тему курения и коронавируса зачастую разнятся. Однако все они сходятся в одном, что количество рецепторов ACE2 в легких зависит от заражаемости «ковидом», так как именно эти рецепторы вирус использует, чтобы проникнуть в клетки человека.

- У курящих и некурящих количество этих рецепторов в легких различается, - подтверждают ученые.

В итоге опытным путем выяснено, что именно экстракт табачного дыма и жидкость для вейпов заметно увеличивают количество молекул ACE2 на поверхности клеток легких и в жидкостях внутри легочных тканей, создавая «ворот» для коронавируса.

Кроме того ученые несколько дней «окуривали» клетки легких сигаретным и вейповым дымом - в итоге это негативно сказалось на способности клеток легких сопротивляться инфекции.

- В среднем по сравнению с некурящими вирусные частицы проникали в клетки легких курильщиков и вейперов на 20% чаще, - уточнили исследователи.

Также ученые считают, что молекулы никотина могут увеличивать уязвимость клеток к атакам коронавируса сами по себе. А при его накоплении - увеличивать концентрацию кальция. Свои исследования американские медики намерены продолжить.

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