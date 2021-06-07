Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси. Фото: БелТА.

О состоявшемся разговоре кратко сообщил в своем Twitter Глава Евросовета Шарль Мишель. По мнению Мишеля, Москва может сыграть важную роль в урегулировании белорусского кризиса.

Более развернутый комментарий дала пресс-служба Кремля. Стороны обсудили взаимоотношения России и ЕС, борьбу с коронавирусом, Нагорный Карабах, Украину, Ливию и также Беларусь:

- В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Беларусь Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства, - сообщила пресс-служба Кремля.

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