Пресс-секретарь Лукашенко сказала, почему задержанных представителей Союза поляков вывезли в Польшу

Эйсмонт заявила, что за освобожденных представителей Союза поляков попросил Назарбаев. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Польшу из Беларуси были вывезены трое из пяти политзаключенных - задержанных представителей Союза поляков. Это произошло в конце мая.

Накануне президент Польши заявил о том, что освобождение трех представителей незарегистрированного Союза поляков стали «собственные дипломатические усилия». Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подробнее рассказала журналистам БелТА, как это происходило.

- В этой истории, действительно, остаются существенные недоговоренности, и поэтому завесу тайны нужно приоткрыть, - заметила Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента подчеркнула, что сделать это необходимо для того, чтобы «одни люди не приписывали себе заслуги других». Эйсмонт напомнила, что в середине апреля состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым. И именно во время этой телефонной беседы, по ее словам, и обсуждалось освобождение некоторых политзаключенных.

- Вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском (дипломатическом поле - Прим.) этот вопрос президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда, - подытожила Наталья Эйсмонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лидеру неофициального Союза поляков Беларуси Анжелике Борис дали 15 суток за организацию ярмарки ремесленников.

В Гродно в марте уже несколько лет параллельно проводятся два праздника ремесленников «Казюки» - один из них неофициальный (подробности).

Знали, как сделать «коктейль Молотова»: 12 человек судят в Минске за приготовление к беспорядкам.

Обвиняемые решили участвовать в протестных акциях и беспорядках, но не успели это осуществить (подробности).

Владелец «Уралхима» Мазепин прокомментировал слова задержанного блогера Протасевича о финансировании запрещенного Telegram-канала.

По его словам, ни он, ни его компании никогда не спонсироваои этот ресурс (подробности).