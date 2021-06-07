Сделать ПЦР-тест в Минске можно будет еще на железнодорожном вокзале

На территории минского ж/д вокзала будет работать лаборатория ПЦР-тестирования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии сообщили о появлении отдельного центра для ПЦР-тестирования в здании железнодорожного вокзала Минска.

В организации уточнили, что отдельную лабораторию для пассажиров железнодорожного транспорта открыли «в связи с многочисленными обращениями граждан».

Начнет работать лаборатория с 10 июня 2021-го года. Для прохождения тестирования нужно будет предварительно записаться онлайн, а в день тестирования пройти в левое крыло вокзала со стороны гостиницы.

- Запись на тестирование открывается по пятницам с 9.00 часов на шесть дней следующей недели (кроме воскресенья). Например, в пятницу, 11 июня, в 9.00 часов будет доступна запись на неделю с 14 по 19 июня, - уточнили в организации.

Услуга ПЦР-тестирования платная: 39,8 рублей для резидентов Беларуси, и 57,58 - для нерезидентов (стоимость актуальна на 10 июня 2021 года).

На территории минского ж/д вокзала лаборатория будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, а в субботу с 9.00 до 12.00 часов. В будни - технический перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Выдавать результаты будут на следующий день после забора материала с 09.00 до 11.00 часов. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16.00 до 17.00 часов.

Чтобы пройти ПЦР-исследование необходимо предоставить в лаборатории копию паспорта (страницу с пропиской и страницы 31 - 33), копию билета или другого билета, подтверждающего выезд, а также квитанцию оплаты услуги.

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