«Мне не нравилась власть, и я записал этот трек»: за песню о Лукашенко 22-летнему парню светит до трех лет тюрьмы.

- Сотрудники гомельского облуправления ГУБОПиК задержали 22-летнего парня в результате спецмероприятий, направленных на пресечение экстремистской деятельности, - сообщает МВД в своем телеграм-канале. - Летом прошлого года молодой человек написал и исполнил песню, текст которой содержит оскорбления в адрес главы государства. Трек был распространен в соцсетях и на музыкальных интернет-платформах, в результате чего получил широкую огласку. Со слов автора, композиция создана под воздействием информации протестного толка из деструктивных телеграм-каналов. В последующем парень удалил запись из своих интернет-ресурсов. Следователи дали правовую оценку его действиям и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за оскорбление президента Республики Беларусь.

Напомним, первая часть статьи «Оскорбление Президента Республики Беларусь» предусматривает до двух лет тюрьмы. Вторая часть (если человек был ранее судим по этой статье, или же его действие соединено с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) – до трех лет.

- Тогда была волна, и было много всяких материалов, которые сложили такое мнение. Плюс мне самому не нравилась власть президента. Поэтому на эмоциях я записал такой трек. В течение двух недель после разговора с матерью, побоявшись ответственности и подумав, что это все-таки глупость – я удалил трек, - объясняет парень в видеоролике, которое распространило МВД.

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