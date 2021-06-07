Литовские СМИ: ситуация на границе с Беларусью изменяется не по дням, а по часам

Литовские пограничники: ситуация на границе с Беларусью изменяется не по дням, а по часам

парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (ПКНБО). По словам главы СОГГ Рустама Любаева, ситуация на границе остается сложной.

- Мы видим, что ситуация меняется не по дням, а по часам. За выходные задержали три группы нелегалов, это больше 30 человек, – цитирует Любаева портал Delfi.lt. Сейчас, по словам Любаева, нелегальных мигрантов задерживают почти каждый день.

- Как известно, мигранты просят предоставить им убежище. Ситуация напряженная, с прошлой недели внедрили немало дополнительных средств охраны.

По его словам, границу сейчас охраняет в два раза больше пограничников, чем обычно. По словам Любаева, практически нет никаких контактов с белорусскими пограничниками.

- Есть формальные каналы сообщения, но они не работают. Мы передаем информацию белорусским коллегам, но они не отвечают, не приезжают на место нелегального пересечения границы. По действующим правилам, мы должны проводить расследования совместно, но этого нет, все объясняют COVID-19 и действующими в Беларуси ограничениями. Мы видим, что не хотят фиксировать факт нарушения границы и сотрудничать с нашими ведомствами, – сказал Любаев. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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