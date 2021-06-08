Наркоторговец из Могилева попробовал свой товар и попал в больницу. Фото: МВД
Пациент с наркотическим опьянением поступил в минувшую субботу, 5 июня, в одну из минских больниц. 24-летнего парня туда привезла со станции метро «Борисовский тракт» бригада скорой помощи. Об этом врачи сообщили в милицию, рассказали в пресс-службе МВД.
«Оперативники установили личность пациента: 24-летний житель Могилевщины приехал в Минск для распространения наркотиков. При себе у него обнаружили 28 свертков мефедрона, которые через закладки должны были попасть к столичным потребителям», – раскрыли подробности в пресс-службе.
По словам молодого человека, он решил сам попробовать психотроп до того, как начать раскладывать дозы в тайниках. После этого ему стало плохо.
В МВД отметили, что накануне этого инцидента наркоконтроль задержал в поселке Ореховск Витебской области двоих жителей Минска. В арендованном авто 25-летняя девушка и 30-летний мужчина перевозили запрещенные вещества.
«У подельников нашли более 850 г марихуаны, 10 г пара-метилэфедрона, 2,5 г альфа-PVP и шесть таблеток MDMA. Выяснилось, что пара привезла наркотики из России и намеревалась распространить их через интернет-магазин в Беларуси», – добавили в МВД.
Следователи дали правовую оценку действиям троих задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
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