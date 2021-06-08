Цены на топливо в Беларуси выросли 8 июня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стоимость автомобильного топлива на заправках в Беларуси выросла с 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 июня 2021 года достигло 70 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 27,5 процента. Цены на моторное топливо с начала года увеличены на 8,1 процента», – пояснили в «Белнефтехиме».

Так, с этого дня цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,86 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,96 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,18 руб., ДТ – 1,96 руб.

Предыдущее повышение цен на бензин в Беларуси произошло 2 июня. Тогда топливо тоже подорожало на одну копейку.

Читайте также:

С 3 июня США возобновили санкции в отношении «Белнефтехима» и еще восьми госпредприятий

Санкции были приостановлены в 2015 году (подробности).

В «Белнефтехиме» отреагировали на санкции США

В концерне отметили, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько простым работникам и их семьям (подробности)

МИД Беларуси отреагировал на возобновление санкций со стороны США

В министерстве сочли такое решение жестоким (подробности)