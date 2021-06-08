Разделал зайца – заразился смертельной болезнью: в Могилевской области зарегистрирован случай туляремии

В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией. Фото: pixabay

Случай заболевания туляремией зарегистрирован в июне в Могилевском районе. Источником инфекции стал заяц. Об этом сообщила врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Наталья Морозова, передает БЕЛТА.

В Беларуси каждый год выявляют единичные случаи этой болезни. В этот раз заражение произошло контактным путем во время разделки туши без использования перчаток.

Всего в Могилевской области за последние 20 лет были зарегистрированы семь случаев туляремии. Источником инфекции могут стать дикие грызуны, птицы, некоторые млекопитающие (зайцеобразные, а также собаки, овцы и другие).

На сайте Гродненской клинической больницы отмечается, что это инфекционное заболевание, подхватить его можно несколькими путями. Болезнь относится к потенциально смертельным.

«Туляремия – это инфекционное заболевание, возбудитель которого бактерия francisella tularensis. Она попадает в организм человека в случае укуса больным животным или после употребления в пищу зараженного мяса. Бактерии проникают в организм человека через кожу, слизистые оболочки, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, вызывая интоксикацию и, как следствие, воспаление лимфатических узлов», – отмечается на сайте больницы.

Болезнь протекает в достаточно тяжелой форме и поражает, главным образом, лимфатическую систему, образует язвы на коже, в некоторых случаях изменения касаются глаз, зева и легких больного. К осложнениям туляремии относят болезни внутренних органов.

Заболеть туляремией могут и дети, и взрослые, но в большинстве случаев заболевание выявляется именно у последних. По статистике частота заболеваемости у мужчин в два раза выше, чем у женщин.

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