Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что в ближайшее время будут озвучены фамилии тех, кто спонсировал запрещенный в Беларуси телеграм-канал Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в ближайшее время будут озвучены фамилии тех, кто спонсировал запрещенный в Беларуси телеграм-канал. Она также пообещала рассказать еще много интересного, что связано с данным телеграм-каналом. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

- Все тайное рано или поздно становится явным. И я убеждена, что ровно так и будет и в данном случае. Будут озвучены фамилии, и еще много всего интересного, но чуть позже, - прокомментировала Эйсмонт.

Напомним, что в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ Роман Протасевич рассказал о российском олигархе – конкуренте Михаила Гуцериева, - чья компания регулярна перечисляла средства запрещенному в Беларуси телеграм-каналу.

Протасевич не назвал имени олигарха, а сказал лишь то, что название фирмы связано «с Уралом и горной добычей».

В понедельник, 7 июня, глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компания никогда не финансировали данный телеграм-канал.

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