Наказание за убийство милиционеров ужесточили в Беларуси: Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс

Уголовное наказание вводят и для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко подписал закон №112-3 «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», куда входят поправки в Уголовный кодекс. Ранее документ приняла Палата представителей, а затем одобрил Совет Республики. 8 июня он официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Основные положения закона вступят в силу спустя десять дней.

Документ усиливает ответственность за убийство сотрудника милиции, а также вводит уголовную ответственность за убийство военнослужащего и неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

К примеру, уголовное наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий вводит статья 342-2 УК. К уголовной ответственности смогут привлекать тех, кто дважды в течение года получал административные аресты по статье 24.23 (ранее 23.34) КоАП за несанкционированные акции и в течение года после второго взыскания снова нарушал законодательство о массовых мероприятиях. Так, предусмотрено наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок до трех лет.

Кроме того, ужесточается ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). Если раньше по части 1 за это можно было получить до трех лет ограничения или лишения свободы, то теперь – до четырех лет лишения свободы или от двух до пяти лет «химии» (установлен нижний предел). По части 2 (обучение, подготовка, финансирование таких действий) максимальное наказание увеличено с двух до трех лет лишения свободы.

Также вводится уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности. В частности, за вовлечение в экстремистскую деятельность и «иное содействие» такой деятельности (формулировка не уточняется) можно получить до четырех лет «химии» или от двух до шести лет лишения свободы. За прохождение лицом обучения такой деятельности – до трех лет лишения свободы.

Уголовное наказание вводят и для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации, совершенное повторно в течение года после привлечения за это к административной ответственности. Предусмотрена ответственность в виде штрафа или лишения свободы до двух лет.

Также новым законом ужесточается ответственность за убийство милиционеров и военнослужащих (минимальное наказание составит теперь не 10, а 12 лет лишения свободы).

Помимо этого, ужесточена ответственность за насилие или угрозу в отношении сотрудников правоохранительных органов и судей, а также сопротивление сотрудникам милиции и оскорбление представителей власти.

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