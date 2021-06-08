Белорусские туристы смогут попасть в Черногорию через Стамбул - перелет займет около десяти часов

Белорусские турфирмы снова предлагают туры в Черногорию, которые отменились после того, как страны Европы закрыли небо для белорусских самолетов. Фото: pixabay.com

Белорусские турфирмы снова предлагают туры в Черногорию, которые отменились после того, как страны Европы закрыли небо для белорусских самолетов. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на одну из туристических компаний.

Ближайшие путевки – на 16 июня. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю – по средам, пятницам и субботам авиакомпанией Turkish Airlines через Стамбул.

- Мы предлагаем туры в Подгорицу. Вылет будет осуществляться из Минска в Стамбул, а оттуда – в столицу Черногории. Перелет будет длиться около десяти часов: около двух часов займет перелет из Минска в Стамбул, а затем, после 6 часов ожидания, два часа самолет летит из Стамбула в Подгорицу, - рассказали в туристической компании.

Стоимость перелета туда и обратно составит 550 евро на человека. Что касается стоимости путевки на двоих с завтраком, то, по словам представителя туристической компании, она стартует от 1200 евро, если не придираться к начинке отеля.

Напомним, что в Черногорию белорусом разрешен въезд без ПЦР-теста, но при данном перелете он все же понадобится.

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Из Минска в одну сторону: перелет до Варшавы теперь стоит 1650 рублей и занимает 5,5 часа и, до Киева - 770 рублей и 7,5 часов.

До Варшавы можно добраться и дешевле, но потратить на это сутки. А еще, например, можно за 750 рублей долететь до Вильнюса через Москву и Варшаву, на этой уйдет 1 день и почти 9 часов. (подробности)