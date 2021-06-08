Парень гулял по берегу озера в Барановичах и утонул

Парень утонул в озере в Барановичах. Фото: pixabay

Молодой мужчина утонул в Барановичах, прогуливаясь вдоль берега водоема. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия, 3 июня около 16.40 часов из озера Светиловское в Барановичах без признаков жизни было извлечено тело молодого парня. Его личность установлена, им оказался 22-летний житель одной из деревень Ивацевичского района», – рассказали подробности в СК.

Предварительно установлено, что погибший приехал в Барановичи 29 мая и остановился у своей знакомой. На следующий день он решил прогуляться по городу. Парень зашел в один из баров, выпил в компании случайного знакомого. Около часа ночи 31 мая мужчина ушел из заведения и не вернулся. Родственники сообщили в милицию о его безызвестном исчезновении.

«Следователями с привлечением специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался вдоль берега. В какой-то момент он оступился и скатился в воду», – добавили в СК.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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