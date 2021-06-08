С 14 июня белорусам польские визы выдавать может не только консул, но и глава МИД Польши. Фото: euroby.info

С 14 июня польские визы выдавать может не только консул, но и министр иностранных дел Польши. Соответствующее распоряжение было подписано в пятницу, 28 мая, об этом сообщает euroby.info.

Стоит отметить, что выдача виз через министра иностранных дел возможна лишь для граждан Беларуси. Отмечается, что выдача виз напрямую через МИД Польши позволит заявителю получить визу в разы быстрее, чем через консула.

В ближайшее время появится схема, как именно будет выглядеть процесс получения таких экспресс-виз.

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