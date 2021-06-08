Комитет госконтроля: За выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность

За зарплату в конверте вводится уголовная ответственность. Фото: БелТА

В Комитете государственного контроля прокомментировали одно из новшеств, которое вводится в Уголовный кодекс и касается выплат зарплаты в конвертах. Об этом сообщает БелТА.

Законом «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» помимо всего прочего вводится уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов и уклонение от уплаты страховых взносов. Изменения вступают в силу 19 июня.

- Ужесточение ответственности нанимателей за выплату заработной платы в конверте было инициировано Комитетом государственного контроля и обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением. Выплачивая заработную плату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работнику (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других соцвыплат), - прокомментировали в ведомстве.

В КГК отметили, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, которые связаны с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов. И добавили, что только при условии, если сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер.

- Для налогов и сборов – 21 тысяча базовых величин, для страховых взносов – 2,5 тысячи базовых величин. На данный момент, одна базовая величина составляет 29 белорусских рублей, - сказали в КГК.

Помимо этого, для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов обязательно должен быть доказан факт их умышленного неначисления. Если же должностные лица организаций, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд соцзащиты населения, то за это будут нести административную ответственность.

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