В черном платье-рубашке и велосипедках: Кети Топурия отдыхает в Беларуси

Кети Топурия отдыхает в Беларуси. Фото: Instagram

Солистка поп-группы «А’Студио» Кети Топурия отдыхает в Беларуси. Свежими снимками из отпуска певица поделилась с подписчиками в Instagram.

Напомним, что Топурия замужем за уроженцем Минска, бизнесменом и общественным деятелем Львом Деньговым. У них в январе этого года родился сын.

Сейчас певица уже несколько дней отдыхает в Беларуси. Она побывала на свадьбе у подруги, а также повеселилась на вечеринке с мужем и дочкой. Теперь Топурия опубликовала свежий снимок с отдыха и рассекретила место. Оказывается, артистка проводит время в парке-музее интерактивной истории «Сула».

Певица проводит время в парке-музеи интерактивной истории «Сула». Фото: Instagram

На свежем фото певица позирует у реки на фоне вигвама. Она выбрала для фотосессии черное платье-рубашку с завышенной талией и велосипедки, дополнив образ массивными ботинками на толстой подошве, которые уже второй сезон остаются в тренде.

Подписчики пришли в восторг от вида Кети и оставили многочисленные комментарии.

«Очень любим это место!», «Какая красотка», «Ноги роскошные», «Вы прям модель», «Кети, вы отлично выписались в местность», – высказали мнение поклонники.

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