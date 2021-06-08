Ребенок выпал с девятого этажа в Гомельском районе и погиб

Ребенок выпал с девятого этажа в Гомельском районе Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в Гомельском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

– 7 июня поступило сообщение о смертельном травмировании девятилетнего мальчика. Установлено, что ребенок находился по месту жительства с бабушкои. В какой-то момент пенсионерка услышала подозрительныи глухои звук, выйдя на балкон, обнаружила, что внук находится под балконом на улице. В результате падения с высоты девятого этажа ребенок получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, – рассказала подробности официальный представитель СК Юлия Гончарова, ее цитирует БЕЛТА.

Следователи и специалисты УГКСЭ по Гомельскои области осмотрели место происшествия, опросили соседей и родственников погибшего, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти ребенка. Проводится проверка.

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