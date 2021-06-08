Лукашенко: «Мы должны стрелковое оружие производить в Беларуси»

Лукашенко заявил, что нужно в Беларуси производить стрелковое оружие. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 8 июня, заслушал доклад об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса. Он заявил, что в Беларуси нужно производить стрелковое оружие, сообщает БелТА.

- Мы не собираемся кого-либо побеждать. Мы лишь должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны себя защитить и свои семьи. А без своего стрелкового оружия…Если, не дай бог, война, то каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. И тогда враг, противник будет понимать, что лучше не связываться с нами, - подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит надеяться.

- Мы должны минимум стрелкового оружия у себя производить. Потому что может случиться всякое и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Нужно свое иметь, - отметил Лукашенко.

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