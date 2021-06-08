Грозы и оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 9 июня

Грозы ожидаются в Беларуси 9 июня Фото: Павел МАРТИНЧИК

Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятных погодных условиях 9 июня. Как рассказали в Белгидромете, на среду объявлен оранжевый уровень опасности в связи с грозами.

В частности, ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем при грозах местами выпадет град, а также пройдут сильные ливни.

«Утром и днем 9 июня (среда) на большей части территории ожидаются грозы, в дневные часы при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Утром и днем 9 июня (среда) в Минске ожидается гроза», – сказано в сообщении Белгидромета.

Кроме того, ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер будет северный 4-9 м/с, при грозах его порывы могут достигать 14 м/с. Днем местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +10°С до +16°С, днем будет в пределах +20°С… +26°С.