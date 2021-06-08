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Общество8 июня 2021 12:30

Издание «Наша нiва» обязали выплатить 8700 рублей за 20 экземпляров газеты, которые были напечатаны на принтере

Издание 8 июня обжаловало решение судьи Экономического суда Эрнеста Койры
Инна КОРСАК
Суд обязал издание «Наша нiва» выплатить 8700 рублей за 20 экземпляров газеты, которые были напечатаны на принтере

Суд обязал издание «Наша нiва» выплатить 8700 рублей за 20 экземпляров газеты, которые были напечатаны на принтере

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Издание «Наша нiва» обязали выплатить 8700 рублей за 20 экземпляров газеты, которые были напечатаны на принтере. Решение приняла судья Верховного суда Елена Кострома.

Во вторник, 8 июня, издание обжаловало решение судьи Экономического суда Эрнеста Койры. Подробности были опубликованы на сайте «Нашай нiвы».

Согласно решению Елены Костромы, старые принтер и нотбук, которые были использованы для того, чтобы напечатать 20 обязательных экземпляров газеты, являются предметами административного правонарушения. Их общая стоимость превышает 1160 рублей – 40 базовых величин. Это минимальная сумма, которая необходима для того, чтобы наказать за незаконную предпринимательскую деятельность.

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