Суд обязал издание «Наша нiва» выплатить 8700 рублей за 20 экземпляров газеты, которые были напечатаны на принтере Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Издание «Наша нiва» обязали выплатить 8700 рублей за 20 экземпляров газеты, которые были напечатаны на принтере. Решение приняла судья Верховного суда Елена Кострома.

Во вторник, 8 июня, издание обжаловало решение судьи Экономического суда Эрнеста Койры. Подробности были опубликованы на сайте «Нашай нiвы».

Согласно решению Елены Костромы, старые принтер и нотбук, которые были использованы для того, чтобы напечатать 20 обязательных экземпляров газеты, являются предметами административного правонарушения. Их общая стоимость превышает 1160 рублей – 40 базовых величин. Это минимальная сумма, которая необходима для того, чтобы наказать за незаконную предпринимательскую деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Неизвестные ночью взломали телеграм-канал «Нашай нiвы» - около 1300 подписчиков удалили.

Из телеграм-канала издания были удалены все новости за 25 марта. (подробности)

Журнал «Наша Гісторыя» исчезнет из подписного каталога «Белпочты» – издатель создаст свою систему подписки.

Ранее «Белсоюзпечать» отказалась продавать этот и еще несколько журналов. (подробности)