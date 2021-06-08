В Белгидромете сказали, когда начнется купальный сезон в Беларуси

Грозовые дожди не поспособствуют активному отдыху белорусов.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В ближайшее время в Беларуси прогнозируется неустойчивая погода с дождями и грозами, информирует БелТА.
Как уточняют синоптики, климатическое лето пришло в Беларусь лишь несколько дней назад. И сейчас среднесуточные температуры установились в пределах +16…+21 градуса. И хотя это выше среднего многолетнего значения на 1,6 градуса, для купания еще довольно прохладно.
- Наблюдения показывают, что температура воды в реках сейчас около +13…+21 градусов. В крупных водоемах градация следующая: в Нарочи +17, в Вилейском водохранилище +18, в Заславском +20, - рассказал Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Погоду в Беларуси формируют поступающие теплые и неустойчивые массы. В целом, температурный фон высокий для начала лета: температурные экстремумы от +21 до +27 тепла. Но при этом - большое количество осадков, прогнозируются дожди с грозами, во время которых возможны шквалистый ветер и град.
- Кратковременные грозовые дожди не поспособствуют активному отдыху. Такая неустойчивая теплая погода сохранится в ближайшее время, - добавил представитель Белгидромета.
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