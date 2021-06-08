В Белгидромете сказали, когда начнется купальный сезон в Беларуси

Грозовые дожди не поспособствуют активному отдыху белорусов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В ближайшее время в Беларуси прогнозируется неустойчивая погода с дождями и грозами, информирует БелТА.

Как уточняют синоптики, климатическое лето пришло в Беларусь лишь несколько дней назад. И сейчас среднесуточные температуры установились в пределах +16…+21 градуса. И хотя это выше среднего многолетнего значения на 1,6 градуса, для купания еще довольно прохладно.

- Наблюдения показывают, что температура воды в реках сейчас около +13…+21 градусов. В крупных водоемах градация следующая: в Нарочи +17, в Вилейском водохранилище +18, в Заславском +20, - рассказал Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погоду в Беларуси формируют поступающие теплые и неустойчивые массы. В целом, температурный фон высокий для начала лета: температурные экстремумы от +21 до +27 тепла. Но при этом - большое количество осадков, прогнозируются дожди с грозами, во время которых возможны шквалистый ветер и град.

- Кратковременные грозовые дожди не поспособствуют активному отдыху. Такая неустойчивая теплая погода сохранится в ближайшее время, - добавил представитель Белгидромета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Грозы и оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 9 июня.

Во время гроз ожидаются град и шквалистый ветер (подробности).

В черном платье-рубашке и велосипедках: Кети Топурия отдыхает в Беларуси.

Артистка опубликовала свежий снимок с отдыха и рассекретила место (подробности).

Парень гулял по берегу озера в Барановичах и утонул.

Перед этим он выпивал в баре со случайным знакомым (подробности).