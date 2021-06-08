В Беларуси водителям-должникам запретят садиться за руль и охотиться Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве юстиций постановление №93 от 21 мая утвердили инструкцию о взаимодействии органов принудительного исполнения с другими государственными органами. Документ был опубликован во вторник, 8 июня, на Национальном правовом портале. Он вступает в силу с 15 июля 2021 года.

Инструкция определяет порядок взаимодействия в рамках применения меры по обеспечению исполнения в виде временного ограничения прав должника, в том числе индивидуального предпринимателя, на управление механическим средством, моторным маломерным судном, а также права на охоту.

Данная мера не может применяться, если будет установлено, что пользование правами на управление механическими транспортными средствами, маломерными судами, а также на охоту необходимо должнику в связи с инвалидностью или же в качестве единственного средства получения доходов.

Инструкцией были определены действия судебного исполнителя, а также госорганов, которые регулируют соответствующие сферы.

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