Назван новый гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск»

Серей Сушко стал гендиректором минского "Динамо". Фото: hcdinamo.by

Новым генеральным директором «зубров» - хоккейного клуба «Динамо Минск» стал Сергей Сушко. Такая информация опубликована на официальном сайте ХК.

На должность гендиректора столичного хоккейного клуба Сушко назначил наблюдательный совет клуба. На этой должности он заменил Игоря Шуневича, экс-главу наблюдательного совета, который покинул клуб в апреле 2021-го года после окончания контракта. До прихода к «зубрам» Сергей Сушко руководил хоккейным клубом «Брест».

Дмитрий Басков назвал Сушко «опытным управленцем», подчеркнул, что в Бресте за чеытре года он создал полноценную клубную вертикаль.

- В 2020 году Сушко возглавил Совет директоров клубов-участников чемпионата Беларуси. В пользу его назначения говорит и признание лучшим менеджером хоккейного клуба в экстралиге по итогам прошлого сезона, - прокомментировал председатель Федерации хоккея Беларуси и наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» .

У Сергея Сушко двое сыновей - оба хоккеисты. В 2017-ом году Максим Сушко был задрафтован клубом «Филадельфия Флайерз» (НХЛ), а уже в 2020-ом дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе минского «Динамо» - сыграл 30 матчей, после чего отправился за океан и провел первые поединки за «Филадельфию» в Национальной хоккейной лиге.

Сам новый гендиректор сказал, что предложение возглавить минское «Динамо» поступило ему еще весной, но принять он его не смог из-за ряда объективных причин.

- Продолжать искать новые имена для того, чтобы раскрывать потенциал талантливой белорусской молодежи на уровне КХЛ, - первая поставленная мне задача. Поэтому сегодня принимаю дела и начинаю вплотную заниматься новым клубом, - сказал Глушко.

Напомним, ранее был назван главный тренер минского ХК - Крэйг Вудкрофт.

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