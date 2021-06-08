«Находился головой в петле обувного шнурка»: в Молодечненском районе погиб годовалый ребенок

В Молодечненском районе погиб годовалый ребенок. Фото: pixabay.com

В Молодечненском районе погиб годовалый ребенок. Подробности случившегося были опубликованы в телеграм-канале Следственного комитета.

- Удалось установить, что в понедельник, 7 июня, малыш находился с бабушкой и дедушкой в одной из деревень Молодечненского района. Около 11 утра его уложили спать, а через некоторое время мужчина обнаружил ребенка без признаков жизни. Он находился, сидя в кроватке, головой в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции, - прокомментировали в СК.

В Молодечненском районе погиб годовалый ребенок. Фото: СК

В ходе проведенного осмотра места случившегося, была зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи. Назначена судебно-медицинская экспертиза

По факту гибели годовалого ребенка Молодечненским районным отделом СК проводится проверка.

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