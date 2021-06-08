Россия закупит в Беларуси прошлогоднюю картошку: вот зачем

Россия решила закупить в Беларуси старую картошку - своей не хватило и цены растут. Фото: pixabay.com.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия обсуждает с белорусскими властями дополнительные закупки нескольких десятков тонн картофеля урожая прошлого года, информирует «РИА Новости».
- Обсуждаем с Беларусью ввоз белорусского картофеля. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Беларусь готова дать такой объем, - заявила Абрамченко.
Данных объемов, по словам российской чиновницы, будет достаточно на время до поступления на рынок картошки нового урожая. Молодая картошка на рынке послужит дальнейшей стабилизации ситуации.
Информагентство констатировало: в России в последнее время активно дорожает картофель. Росстат зафиксировал рост 3,19 против 3,79 процента за время с 25 по 31 мая, а неделей ранее - 3,04 процента. С января 2021-го года по 31 мая в России цена картошки выросла уже на 61,6 процента.
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