Россия закупит в Беларуси прошлогоднюю картошку: вот зачем

Россия решила закупить в Беларуси старую картошку - своей не хватило и цены растут. Фото: pixabay.com.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия обсуждает с белорусскими властями дополнительные закупки нескольких десятков тонн картофеля урожая прошлого года, информирует «РИА Новости».

- Обсуждаем с Беларусью ввоз белорусского картофеля. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Беларусь готова дать такой объем, - заявила Абрамченко.

Данных объемов, по словам российской чиновницы, будет достаточно на время до поступления на рынок картошки нового урожая. Молодая картошка на рынке послужит дальнейшей стабилизации ситуации.

Информагентство констатировало: в России в последнее время активно дорожает картофель. Росстат зафиксировал рост 3,19 против 3,79 процента за время с 25 по 31 мая, а неделей ранее - 3,04 процента. С января 2021-го года по 31 мая в России цена картошки выросла уже на 61,6 процента.

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