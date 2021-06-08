Курсы валют в Беларуси на 8 июня: белорусский рубль на торгах укрепился к корзине валют

Курсы валют в Беларуси на 8 июня Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 8 июня, состоялись торги. Белорусский рубль укрепился к корзине валют. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Евро подешевел на 0,0044 и теперь стоит 3,0697 белорусского рубля.

Доллар снизился на 0,006 и теперь стоит 2,5222 белорусского рубля.

Российский рубль упал на 0,006 и теперь стоит 3,4649 белорусского рубля.

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