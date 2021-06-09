На крупном сайте-агрегаторе CARRO.by появился чат с продавцами

На сайте давать объявления могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Процесс взаимодействия продавца и покупателя сделан таким образом, чтобы для всех участников быть максимально удобным и быстрым. Разработчики агрегатора постоянно стараются улучшить функционал сайта, сделать интерфейс интуитивно понятным даже для самого далекого от мира интернета клиента.

Сarro.by работает как на ПК, так и в виде отдельного приложения на смартфоне. И если ранее в качестве обратной связи вы могли позвонить продавцу или оставить отзыв, то с недавнего времени на агрегаторе появилась новая функция - чаты. Теперь с помощью текстовых сообщений вы можете связаться с крупными или мелкими авторазборками, уточнить интересующие вас детали, обсудить условия сделки и т. д. Нововведение очень ценно тем, что упростило жизнь многим клиентам. Например, т. к. один заказчик может размещать на carro.by большое количество объявлений, покупателям по телефону приходилось объяснять, по поводу какой детали они звонят. А теперь, найдя нужную деталь, клиент может отправить сообщение в чат конкретно по определенной детали. В нем можно уточнить у продавца интересующую информацию, попросить прислать дополнительное фото запчасти.

С нововведением как сайт, так и приложение стали еще удобнее. Теперь поиск нужной детали и ее последующая покупка станут проще, и carro.by завоюет еще больше довольных клиентов.